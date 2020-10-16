تغييرات متوقعة على المدن المضيفة ليورو 2021

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخطط مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإلغاء بعض الملاعب التي من المقرر حالياً أن تستضيف مباريات يورو 2021، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن".

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى تلميحات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنه من غير الممكن الآن السماح للبطولة بالمضي قدماً في عشرات المدن المضيفة المخطط لها بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي سيتعين إجراء بعض التغييرات في الأماكن، إذ كان من المقرر أن تقام البطولة في 12 مدينة مختلفة في 12 دولة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في يونيو 2020، قبل أن تؤجل حتى عام 2021، بسبب الفيروس.

وينتظر أن يقوم مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بإلغاء بعض الملاعب في يورو 2021، ويشير التقرير إلى أن باكو في أذربيجان على سبيل المثال، في خضم نزاع مع أرمينيا حالياً، بالإضافة إلى سان بطرسبرج في روسيا، ستكون من بين أول من يتم إلغاؤه، في حين يمكن أيضاً إسقاط سان ماميس من أتليتيك بلباو بعد معاناة لبيع التذاكر.

ومن المقرر أن يستضيف ويمبلي مباريات المجموعة الثالثة لإنجلترا، بالإضافة إلى مواجهة دور الستة عشر، وكل من نصف النهائي والنهائي، ويضيف التقرير أنه في أسوأ الأحوال، ستنظم دولة واحدة البطولة بأكملها بأربعة ملاعب مستخدمة.

ولكن من المؤكد أن المنافسة ستستمر، حيث من المقرر أن يستقبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الملايين من شركات التلفزيون التي تبث المباريات، ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يتمكن المشجعون من الحضور بأعداد محددة في الأماكن الأكثر خطورة، لضمان أقل قدر ممكن من السفر من قبل المشجعين.

ويأتي التقرير، بعد أن اعترف وزير الدولة البريطاني للثقافة والإعلام والرياضة أوليفر دودن، بإمكانية إلغاء سبع مباريات كان من المقرر إقامتها في ويمبلي الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، وقال لصحيفة "ذا صن" عندما سئل عما إذا كان سيتم تنظيم بطولة اليورو في يونيو 2021: "أتمنى ذلك كثيراً، لكن بالنظر إلى هذا الفيروس، وعدم القدرة على التنبؤ به، لا يمكنني إعطاء تأكيد، ولن يرغب المسؤولون في المضي قدماً إذا لم يكن القيام بذلك آمناً".

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