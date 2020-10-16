بدء محاكمة الطيار هندرسون في سقوط طائرة سالا بالقناة الإنجليزية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تجرى حالياً محاكمة الطيار ديفيد هندرسون (66 عاماً)، والذي كان من المفترض أن ينقل لاعب كرة القدم إيميليانو سالا فوق القناة الإنجليزية، بسبب الرحلة القاتلة، حسبما أفادت جلسة استماع اليوم، وهو طيار خاص من هوثام شمال يوركشاير، وتم استبداله في يوم الرحلة بالطيار ديفيد إيبوتسون.

وكانت الطائرة Piper Malibu PA-46، في طريقها من مطار نانت في فرنسا إلى كارديف، عندما سقطت في القناة الإنجليزية في 21 يناير 2019، وتم انتشال جثة المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاماً في 7 فبراير 2019، وتم نقلها إلى بورتلاند بدورست، بينما لم يتم العثور على الطيار إبوتسون (59 عاماً).

وأظهر تشريح الجثة أن سالا توفي متأثرا بجروح في الرأس والجذع، كما تعرض لمستويات قاتلة من التسمم بأول أكسيد الكربون أثناء الرحلة، وتبين فيما بعد أن إيبوتسون لم يكن مؤهلاً للطيران ليلاً أو نقل ركاب تجاريين.

وتم رفع الدعوى من قبل سلطة الطيران المدني ضد هندرسون، لتصرفه بطريقة متهورة ومهملة بموجب أمر الملاحة الجوية (2016)، كما أنه متهم بمحاولة جعل الطائرة تنقل راكباً في المملكة المتحدة.

ودافع هندرسون أمام قضاة في كارديف في 28 سبتمبر الماضي، بأنه غير مذنب في التهمتين الجنائيتين، ومن المقرر أن يمثل مجدداً أمام محكمة كارديف كراون في 26 أكتوبر الجاري، بعدما تم التحقيق معه بتهمة القتل غير العمد من قبل شرطة دورست، فيما يتعلق بحالتي الوفاة، ولكن تأكد في وقت سابق من هذا العام أن الشرطة لم توجه إليه تهمة القتل.

وقال ريتشارد ستيفنسون مدير هيئة الطيران المدني: "بدأت هيئة الطيران المدني في المملكة المتحدة، محاكمة ديفيد هندرسون على الجرائم المرتبطة بحادث طائرة خفيفة مميتة فوق القناة الإنجليزية، والتهم تتضمن أنه في 18 و19 يناير 2019، تصرف بطريقة متهورة وإهمال من المحتمل أن تعرض الرحلة N264DB للخطر، وفقاً للمواد 240 و256، والجزء 4 من الجدول 13 من أمر الملاحة الجوية 2016.

وأضاف: "في 21 يناير 2019، حاول التسبب في قيام الرحلة N264DB، بنقل أحد الركاب في المملكة المتحدة، وهو ما يخالف القسم 1 (1) من قانون المحاولات الجنائية لعام 1981، المواد 250 و256، والجزء 3 من الجدول 13 من أمر الملاحة الجوية لعام 2016، وسيكون من غير المناسب أن تقول هيئة الطيران المدني أي شيء آخر حتى تنتهي القضية".

وتم الكشف عن محاكمة هندرسون خلال مراجعة ما قبل التحقيق في وفاة سالا والتي عقدت في بورنماوث تاون هول اليوم، ونتيجة لذلك، ليس من المتوقع إجراء التحقيق الكامل حتى عام 2022، بعد أكثر من ثلاث سنوات من وفاته، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

وقالت راشيل جريفين رئيسة قسم الطب الشرعي في دورست، إنه سيكون من مصلحة العدالة، عدم المضي حتى تنتهي الإجراءات الجنائية ضد هندرسون، فيما قال ماثيو ريف الممثل لعائلة سالا، إنهم يعارضون التأجيل لأنه ليس في المصلحة العامة.

وقال كيث مورتون كيو سي ممثل سلطة الطيران المدني للتحقيق: "في 9 سبتمبر 2020، أصدرت هيئة الطيران المدني استدعائيين ضد ديفيد هندرسون بسبب جرائم بموجب أمر الملاحة الجوية، واحدة، بموجب المادة 240، والتي تعرض الطائرات للخطر، وتتعلق برحلتين بما في ذلك رحلة العودة في 21 يناير 2019، والتي انتهت بالحادث الذي تهتم به بشكل مباشر، والثانية تتعلق جريمة منفصلة بموجب المادة 250 بترخيص تلك الرحلة المحددة في 21 يناير".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز