كتاب يكشف: ريال مدريد قدم عرض 250 مليون يورو لضم ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو في كتابه "غراند هوتيل كالتشيو ميركاتو"، تفاصيل محاولة ريال مدريد الإسباني ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة سنة 2013.

ووفق جيانلوكا، فقد كان ميسي قريبا من ارتداء القميص الأبيض والتوقيع مع نادي ريال مدريد في عام 2013، حيث كان على رادار رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز والذي كان مستعدا لدفع 250 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي وقتها في عقد "البرغوث" مع "البلوغرانا".

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فإن ريال مدريد أرسل مبعوثين إلى برشلونة للتعرف على موقف ميسي ولتقديم عرض إلى إدارة برشلونة بقيمة 250 مليون يورو.

وكان هذا المبلغ مخصصا لإعادة هيكلة ملعب "سانتياغو برنابيو"، ولكن رد اللاعب الأرجنتيني كان حاسما: "لن أذهب إلى ريال مدريد، أنتم تضيعون الوقت"، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وجاء في كتاب جيانلوكا أن ميسي لم يرغب حتى في معرفة المكافآت المالية التي سيحصل عليها من هذه الصفقة التاريخية.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يدور فيها حديث عن احتمال توقيع ميسي مع نادي ريال مدريد، فقبل سنوات، سرّب موقع "فوتبول ليكس" أن فلورنتينو بيريز اقترح على الأرجنتيني عقدا لمدة 8 سنوات براتب صافٍ قدره 23 مليون يورو سنويا، كما تضمن العرض عمولة بنسبة 5 في المئة من العملية (16 مليون يورو) لوالد اللاعب ووكيل أعماله، ولكن الأرجنتيني رفض هذا العرض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز