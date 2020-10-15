رونالدو قد يكون خرق البروتوكول الصحي بحسب وزير الرياضة الايطالي

المصدر: أ ف ب

قد يكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خرق على الارجح البروتوكول الصحي من خلال التحاقه بمنتخب بلاده في الوقت الذي كان فيه فريقه يوفنتوس الايطالي في الحجر الصحي، ثم مرة جديدة بعد عودته الى تورينو إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد ودخوله فترة العزل كما اعلن وزير الرياضة الايطالي الخميس.

وقال فيتشنزو سبادافورا في تصريح لراديو "أونو" ردا على سؤال عما إذا كان رونالدو خرق الاجراءات الصحية من خلال ذهابه الى البرتغال وعودته منها فأجاب "نعم، اعتقد انه فعل ذلك في حال لم تسمح له السلطات الصحية بذلك".

وكانت السلطات الصحية المحلية في تورينو طالبت القضاء بفتح تحقيق في هذه القضية بعد رحيل رونالدو وبعض النجوم الدوليين لالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، في حين كان جميع لاعبي يوفنتوس معزولين في احد الفنادق بعد ان تبين اصابة اثنين من زملائهم بكوفيد-19.

وبحسب الصحف الايطالية، فإن رونالدو قد يتعرض لغرامة بسبب ما قام به.

اما في ما يتعلق بعودته الى تورينو الاربعاء بعد يوم من اعلان اصابته رسميا بفيروس كورونا خلال تجمع المنتخب البرتغالي، فقد عاد النجم البرتغالي "على متن طائرة صحية سمحت لها السلطات المختصة" كما ذكر نادي السيدة العجوز.

واكد رئيس يوفنتوس اندريا انييلي الخميس بأن ناديه احترم البروتوكول الرياضي طالبا من "وزارتي الصحة والداخلية" الكشف عما هو الخرق الذي قام به رونالدو.

وكشف الاتحاد البرتغالي بأن رونالدو لا يعاني من اي عوارض. وبحسب القوانين الايطالية، يتعين عليه حجر نفسه 10 ايام على الاقل ويستطيع الالتحاق بزملائه عندما يخضع لفحص جديد تأتي نتيجته سلبية.

وسيغيب رونالدو بالتأكيد عن مباراتي فريقه ضد كروتوني في الدوري المحلي السبت، ثم ضد دينامو كييف الاوكراني في مستهل مشواره في مسابقة دوري ابطال اوروبا الثلاثاء المقبل.

لكن السؤال الذي يطرحه عشاق النادي الايطالي الشمالي العريق يتعلق بإمكانية مشاركة رونالدو في مباراة القمة ضد برشلونة الاسباني ومواجهة نجم الاخير الارجنتيني ليونيل ميسي في دوري الابطال في 28 الحالي من عدمها، علما بأن بروتوكول الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" يوصي بوجوب إبراز اي لاعب بأنه ليس مريضا بوباء كوفيد-19 قبل اسبوع من موعد اقامة المباراة.

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