تعرف على قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب صاعد في المسابقات التي ينظمها اليويفا لعام 2020، وضمت القائمة عدداً من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، على رأسهم أنسو فاتي نجم برشلونة، ألكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ، فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، جادون سانشو (بوروسيا دورتموند).

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم:

الكندي ألفونسو ديفيس 19 عامًا (بايرن ميونخ)

الأمريكي سيرجينو ديست 19 عامًا (برشلونة)

البرازيلي رودريجو جوس 19 عامًا (ريال مدريد)

الإنجليزي ميسون جرينوود 19 عامًا (مانشستر يونايتد)

الإسباني فيران توريس 19 عامًا (مانشستر سيتي)

الإنجليزي بوكايو ساكا 19 عامًا (أرسنال)

الفرنسي إدواردو كامافينجا 17 عامًا (رين الفرنسي)

البرازيلي فينيسيوس جونيور 20 عامًا (ريال مدريد)

الإسباني انسو فاتي 17 عامًا (برشلونة)

الهولندي ميتشل باكر 20 عامًا (باريس سان جيرمان)

الكندي جوناثان دافيد 20 عامًا (ليل الفرنسي)

البرتغالي فابيو سيلفا 18 عامًا (وولفرهامبتون)

الإنجليزي فيل فودين، 20 عامًا (مانشستر سيتي)

الهولندي ريان جرافينبيرش، 18 عامًا (أياكس)

النرويغي إيرلينج هالاند، 20 عامًا (بوروسيا دورتموند)

الإنجليزي كالوم هدسون أودوي، 19 عامًا (تشيلسي)

السويسدي ديان كولوسيفسكي، 20 عامًا (يوفنتوس)

الإنجليزي جادون سانشو، 20 عامًا (بوروسيا دورتموند)

المجري دومينيك زوبوسزلاي، 19 عامًا (سالزبورج)

الإيطالي ساندرو تونالي، 20 عامًا (ميلان)

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