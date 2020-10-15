الخصم من الراتب والإيقاف لمدرب انتقد لون قميص ناديه

المصدر: أ ف ب

غرّم نادي سيشوان جيونيو الصيني، مدربه بخصم راتب شهر واحد وأوقفه مدة أسبوع، لقوله إن القميص الأزرق المخصص للعب خارج أرضه جالب أكثر للحظ.

وعاقب النادي المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثالثة مدربه لي يي، بعد تصريحه بأن فريقه يعاني عندما يرتدي القميص الأصفر التقليدي للفريق.

أضاف "ارتدينا الأزرق في المباراة الأخيرة، وفزنا. أحياناً الحظ بالغ الأهمية".

ولم يعجب تصريح المدرب إدارة ناديه الذي لم يفز سوى مرة يتيمة من أصل عشر مباريات هذا الموسم.

وارتبط اللون الأصفر طويلاً بكرة القدم في المقاطعة الواقعة جنوب غرب البلاد، في تقليد يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، بحسب وسائل إعلام رسمية.

واتهم النادي المنضوي مدربه الأربعاء بـ"جرح شعور جماهير سيشوان".

تابع "قرر النادي معاقبة لي يي بحرمانه من راتبه لمدة شهر وتعليق عمله مدة أسبوع".

وفُرض على لي أيضا دراسة "التاريخ المجيد" لكرة القدم في سيشوان وتعلّم مدى أهمية اللون الأصفر.

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