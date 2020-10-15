برشلونة يطلب عودة جمهوره في أولى مواجهات دوري الأبطال

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت إدارة نادي برشلونة الإسباني بطلب إلى الجهات المختصة للسماح بحضور الجمهور لمباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا، وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت"الكتالونية، والتي أشارت إلى أن إدارة برشلونة تقدمت بالطلب مصحوبًا ببروتوكول الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، من أجل الترحيب بالجمهور في كامب نو في أولى مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف منافسه فيرينكفاروس المجري 20 أكتوبر الجاري في دور المجموعات.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي برشلونة تقدموا بالطلب الثلاثاء الماضي، وذلك في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يسمح بالعودة الجزئية للجماهير إلى المدرجات، بحد أقصى 30% من سعة الملعب.

وأشارت إلى أن بروتوكول برشلونة في الطلب المقدم للجهات المعنية بكتالونيا، ينص على الدخول التدريجي للجمهور اعتبارًا من مباراة الثلاثاء المقبل، حيث يسمح بدخول 1000 شخص فقط؛ ثم الوصول إلى 10 آلاف مشجع ضد دينامو كييف؛ وحتى 25٪ من قدرة الكامب نو في مواجهة يوفنتوس.

ومن المقرر أن يدرس الأمين العام للرياضة هذا البروتوكول المعروض من برشلونة، ومناقشته مع وزارتي الداخلية والصحة، على أن يتم الرد يوم غد الجمعة بالقرار النهائي على أقصى تقدير.

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