شاهد.. اعتداء وحشي على مشجع لم يحترم أسطورة السلة براينت

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة اعتداء مجموعة من مشجعي نادي لوس أنجلوس ليكرز على أحد الأشخاص، خلال احتفالهم بتتويج ليكرز بلقب دوري كرة السلة الأمريكي "NBA"، وفقاً لروسيا اليوم.

وقال حساب في "تويتر" يحمل اسم "Hoop Fiends"، إن بعض مشجعي ليكرز اعتدوا على رجل خلال الاحتفال بتتويج فريقهم، لأنه لم يحترم أسطورة الفريق وكرة السلة بشكل عام، الراحل كوبي براينت.

وأضاف الحساب: "الرجل شتم براينت ولهذا تعرض للضرب".

وكان كوبي براينت، المتوج بلقب "NBA" خمس مرات مع ليكرز، فارق الحياة في حادث تحطم طائرته المروحية في يناير الماضي.

يذكر أن ليكرز، نال يوم الاثنين الماضي، لقبه الأول في الـ"NBA" منذ 2010، حيث توج الفريق حينها مع براينت.

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