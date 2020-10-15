فرنسا تؤكد تفوقها على كرواتيا وتطارد البرتغال على صدارة مجموعتها بدوري الأمم

المصدر: د ب أ

أكد المنتخب الفرنسي لكرة القدم مجددا تفوقه على نظيره الكرواتي وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 عليه في عقر داره أمس الأربعاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا والتي شهدت اليوم أيضا فوز المنتخب البرتغالي على نظيره السويدي 3 / صفر.

وحقق المنتخب الفرنسي بهذا انتصاره الثالث على التوالي في مواجهة نظيره الكرواتي كما حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في جميع المباريات الثمانية التي خاضها أمام المنتخب الكرواتي منذ تفكك يوغسلافيا السابقة.

وهذه هي المباراة الثانية بين الفريقين بعد مباراتهما في نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

وكانت المباراة الأخرى بين الفريقين بعد نهائي المونديال انتهت بنفس نتيجة نهائي المونديال وهي فوز المنتخب الفرنسي 4 / 2 في أيلول/سبتمبر الماضي وذلك في مباراة الذهاب بينهما بهذه المجموعة في دوري أمم أوروبا.

وسجل أنطوان جريزمان وكيليان مبابي هدفي فرنسا في الدقيقتين الثامنة و79 فيما سجل نيكولا فلاسيتش الهدف الوحيد لكرواتيا في الدقيقة 64 .

وواصل المنتخب الفرنسي مطاردته مع المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة حيث رفع كل منهما رصيده إلى عشر نقاط فيما تجمد رصيد كرواتيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث وظل المنتخب السويدي في ذيل المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني اليوم بهزيمته الرابعة على التوالي في المجموعة.

وتغلب المنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة وحامل لقب كأس الأمم الأوروبية على غياب نجم هجومه وقائده كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" وحقق الفريق فوزا ثمينا على نظيره السويدي 3 / صفر لينفرد بصدارة المجموعة.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما برناردو سيلفا ودييجو جوتا في الدقيقتين 21 و44 .

وفي الشوط الثاني ، سجل دييجو جوتا الهدف الثاني له والثالث للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 72 .

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