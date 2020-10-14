حظر 3 سنوات وغرامة مالية لمشجع هاجم محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر فريق وست هام يونايتد الإنجليزي عقوبة قاسية على مشجعه الذي وجه عبارات عنصرية للدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول خلال المباراة التي جمعت الفريقين في عام 2019 بالدوري الإنجليزي.

أعلن وست هام، عن حظر مشجعه برادلي ثوموود لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قيمتها 400 إسترلينى ودفع رسوما إضافية وتكاليف قدرها 215 جنيهًا إسترلينيًا، وفقاً لصحيفة " اليوم السابع" بسبب توجيه عبارات عنصرية للنجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتعود أحداث واقعة مشجع وست هام ضد محمد صلاح إلى فبراير من عام 2019، عندما حل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ووفقاً لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فخلال تسديد صلاح لأحد الركلات الركنية أطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد "مو" لكونه مسلم.

ثم فتح وست هام تحقيقًا عقب الواقعة، كما انتقد المتحدث الرسمي للنادي الإنجليزي الواقعة وقال: "في وست هام يونايتد ، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

واعترف برادلي ثوموود مشجع وست هام البالغ من العمر 48 عامًا، بالواقعة التي ارتكبها ضد مهاجم ليفربول.

جدير بالذكر أن صلاح ليس اللاعب الأول الذي يتعرض لمثل تلك الهتافات في ملاعب إنجلترا فقد تعرض منافسه رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي لتلك الهتافات العنصرية خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي.

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