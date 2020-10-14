بلجيكا توقف مسابقات كرة القدم للهواة لانتشار فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

قررت السلطات الرياضية في بلجيكا الأربعاء إيقاف جميع مسابقات كرة القدم غير الاحترافية حتى الأول من نوفمبر المقبل على الأقل، بسبب الانتشار الواسع في حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وسيتم إيقاف المسابقات، لكن ستستمر التدريبات حال ضمان احتراف التباعد الآمن، وجاء قرار الإيقاف، الذي كان مطبقا في بداية الأمر في إقليم فلاندير الشمالي، ليشمل الآن جميع أنحاء البلاد.

وانتشرت حالات الإصابة بكورونا في الجولات الأخيرة من مسابقات كرة القدم ببلجيكا، وسجلت البلاد 7.360 ألف حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إزاء 2.088 حالة الأربعاء الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز