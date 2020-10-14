إيطاليا تمنع رونالدو من دخول أراضيها بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت التقارير الصحفية الإيطالية أنباء عن رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في العودة إلى إيطاليا لاستنئاف فترة العزل الصحي بمنزله، بعد أن أعلن إصابته بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، خلال مشاركته مع المنتخب البرتغالي في منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في العودة لمنزله بإيطاليا، لكن لم يتم قبول دخوله للبلاد وفقا لتعليمات وزارة الصحة الإيطالية التي تمنع دخول المصابين بفيروس كورونا للبلاد، باستثناء الاحتياجات الصحية المثبتة.

وسيبقى رونالدو في العزل الصحي بالفندق التابع للاتحاد البرتغالي لكرة القدم في لشبونة، حتى انتهاء فترة تعافيه من فيروس كورونا، وبمجرد تعافيه من الفيروس، لن يواجه أي مشكلة في العودة إلى الأراضي الإيطالية، بعد تقديم شهادة مسحة كورونا السلبية.

ووفقًا للمرسوم الجديد لرئيس مجلس الوزراء الإيطالي، الساري اعتبارًا من اليوم، لن يخضع كريستيانو رونالدو للحجر الصحي عقب عودته إلى إيطاليا، حيث أن البرتغال ليست من البلاد المحظور دخولها، علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة الإيطالية تقليل فترة الحجر من 14 يوما إلى 10 أيام فقط.

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