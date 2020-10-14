نيمار يتفوق على رونالدو ويقترب من إنجاز بيليه

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق النجم نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، رقما قياسيا جديدا في سجله التهديفي تجاوز به رقم الظاهرة رونالدو، وذلك بعد مشاركته الأخيرة بالأمس مع نجوم السامبا في المباراة التي جمعت المنتخبين، على ملعب "بيرو الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022.

واستطاع البرازيلي نيمار دا سيلفا أن يحقق هاتريك في مباراة فريقه أمام بيرو، ما أدى إلى رصد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رقما قياسيا جديدا في سجل نيمار، حيث أصبح نيمار بثلاثيته في مرمى بيرو يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب البرازيل برصيد "64" هدفاً ليتخطى رونالدو الذي حل في المركز الثاني برصيد (62) هدفا، بينما ما زال الأسطورة بيليه في المركز الأول برصيد 77 هدفا.

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