أوكرانيا تفك العقدة الإسبانية بفوز تاريخي

المصدر: أ ف ب

فكت أوكرانيا عقدتها أمام إسبانيا بفوز تاريخي عندما تغلبت عليها 1-صفر الثلاثاء في كييف في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن المستوى الاول لمسابقة دوري الامم الاوروبية في كرة القدم.

وسجل فيكتور تسياغانكوف الهدف الوحيد في الدقيقة 76.

وهو الفوز الأول لأوكرانيا في ثمان مواجهات ضد إسبانيا، والثاني لها في النسخة الثانية للمسابقة القارية الجديدة بعد الاول على سويسرا 2-1 في الجولة الأولى، فأنعشت آمالها في المنافسة على بطاقة المجموعة المؤهلة الى الدور نصف النهائي.

ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا وبفارق الاهداف خلف ألمانيا المتعادلة مع سويسرا 3-3.

وحرمت أوكرانيا إسبانيا من الفوز الثالث على التوالي بعد تعادلها الثمين مع مضيفتها ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى.

ودفعت إسبانيا ثمن الفرص الكثيرة التي أهدرتها قبل الهدف الأوكراني.

وكانت اسبانيا اكرمت وفادة اوكرانيا برباعية نظيفة في الجولة الثانية في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.

ولم تخسر اسبانيا مبارياتها السبع السابقة ضد اوكرانيا حيث فازت في الست الاخيرة وحافظت على نظافة شباكها في المباريات الخمس الاخيرة.

وكانت إسبانيا صاحبة الأفضلية والاستحواذ كعادتها وهددت مرمى أصحاب الأرض أكثر من مرة وكان بإمكانها هز الشباك مرات عدة لولا تألق حارس المرمى دينامو كييف جورجي بوشخان.

وأجرى مدرب إسبانيا لويس أنريكي خمسة تبديلات على التشكيلة التي تغلبت على سويسرا 1-صفر السبت، فدفع بسيرخيو ريغيلون وسيرخيو كاناليس ورودريغو مورينو واداما تراوريه ورودري مكان خوسيه غايا وداني أولمو وسيرجيو بوسكتس وميكل اويارسابال وفيران توريس.

وكاد رودريغو مورينو يفتتح التسجيل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من خيسوس نافاس لكن الحارس جورجي بوشخان ابعدها ببراعة الى ركنية (12).

وأهدر أنسو فاتي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سيرخيو كاناليس فسددها من مسافة قريبة أبعدها بوشخان مرة أخرى الى ركنية (15).

وتابع بوشخان تألقه وأبعد كرة من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة للقائد سيرخيو راموس الى ركنية (21)، وكان كاناليس يفعلها بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة اثر تمريرة من رودريغو بعد كرة عرضية لاداما تراوريه مرت بجوار القائم الأيسر (34).

وجرب ميكل ميرينو حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس (38).

وانتظرت اسبانيا في الشوط الثاني حتى الدقيقة 64 لتهديد مرمى مضيفتها بتسديدة قوية زاحفة للاعب وسط مانشستر سيتي الانكليزي رودري مرت بجوار القائم الايمن، وأخرى من داخل المنطقة لتراوريه افلتت من يدي الحارس وشتتها الدفاع (69).

وأهدر أويارسابال فرصة ذهبية من انفراد داخل المنطقة حيث تصدى الحارس لمحاولته (70).

وتابع الحارس الاوكراني تألقه بابعاده انفراد توريس (72).

وخلافا لمجريات اللعب نجحت اوكرانيا في افتتاح التسجيل عندما مرر يارمولنكو كرة على طبق من ذهب الى البديل فيكتور تسياغانكوف المنطلق من الخلف، فهيأها لنفسه وانتبه لخروج الحارس دافيد دي خيا من عرينه فسددها بيمناه داخل المرمى الخالي (76).

وسنحت فرصة أمام راموس لإدراك التعادل عندما تلقى كرة عرضية من تراوريه من الجهة اليمنى فهيأها على صدره وسددها بقوة فوق العارضة (86).



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