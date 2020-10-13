وفاة لاعب على أيدي زملائه لتسجيله هدفاً في مرماه

المصدر: دبي - ياسر قاسم

لقي اللاعب الأوغندي تشرشل أواسي "22 سنة"، اليوم الثلاثاء، مصرعه، على يد زملائه في الفريق بسبب خطأ دفاعي ارتكبه في إحدى المباريات.

وبحسب صحيفة "ديلي مونيتور" الأوغندية بأن أواسي كان يلعب مع فريقه في مقاطعة لامو بشمال أوغندا في مباراة ودية أمام أحد الفرق، وتسببت إحدى تمريراته الخاطئة في تلقي فريقه هدفاً عكسياً في مرماه.

وأشارت الصحيفة الى أن زملاء أواسي اعتدوا عليه بعد المباراة، ليلقى مصرعه في حادثة غريبة من نوعها.

وأكدت الشرطة الأوغندية أنه يتم حالياً احتجاز اللاعبين المشتبه بهما في قضية مقتل أواسي، ويتم التحقيق معهما في هذه الحادثة.

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