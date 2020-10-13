رسميا.. الكشف عن موعد "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الجولة السابعة من الليغا، ومن بينها لقاء "الكلاسيكو" بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب "كامب نو".

واستقرت الرابطة على إقامة مباراة "الكلاسيكو" يوم السبت 24 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة (الرابعة مساء بتوقيت إسبانيا، و14:00 بتوقيت غرينيتش).

وكان هنالك حديث عن إمكانية إقامة "الكلاسيكو" بحضور جماهيري محدود (حوالي 5000 مشجع)، ولكن يبقى هذا الخيار صعبا، على اعتبار أن الحالة الوبائية في كتالونيا لم تشهد تحسنا.

ويحتل ريال مدريد، حامل اللقب، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل واحدة، ولديه مباراة مؤجلة، بينما يشغل برشلونة المرتبة الخامسة برصيد 7 نقاط، ولديه مبارتان مؤجلتان.

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