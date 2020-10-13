إصابة ثنائي المنتخب الإنجليزي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اصيب ثنائى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بن تشيلويل نجم تشيلسى الجديد وكيران تريبير ظهير أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا " كوفيد-19" كما أشار الموقع الرسمي للمنتخب، حيث غادرا اللاعبان المعسكر.

ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الدنماركي غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأشار الموقع الرسمي للمنتخب الإنجليزي أنه بذلك يصل أعداد اللاعبين المنضمين لقائمة المدرب جاريث ساوثجيت إلى 23 لاعبا فقط بعد أن شهدت القائمة التي قام باستدعائها تواجد 28 لاعبا.

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