قناة ‪WWE‬ على يوتيوب تحقق 50 مليار مشاهدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت قناة ‪WWE‬ الرسمية على يوتيوب إنجازاً مذهلاً جديداً، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاهدات 50 ملياراً. ويعادل إجمالي عدد المشاهدات البالغ 50 ملياراً أكثر من ست مشاهدات لكل شخص على وجه الأرض.

وتمكنت قناة ‪WWE‬، التي تحتل المرتبة الأولى على ‪YouTube‬ في الرياضة، من التفوق على العديد من القنوات الأخرى مثل ‪NBA‬، و‪NFL‬، و‪MLB‬، و‪NHL‬، و‪ESPN‬، و‪NASCAR‬، حيث تضم قرابة 70 مليون مشترك.

وفي تعليق له، قال جايار دونلان، نائب الرئيس التنفيذي في ‪WWE‬، قسم الإعلام المتقدم: «يمثل الوصول إلى 50 مليار مشاهدة فيديو على يوتيوب شهادة على قصة نجاحنا، وقوة علامة ‪WWE‬ التجارية على مستوى العالم. نحن فخورون بوضع معايير للمحتوى المتميز على يوتيوب، ونشكر أكثر من 67 مليون مشترك وأعضاء ‪WWE Universe‬ الذين ساعدونا على تحقيق هذا الإنجاز».

تجمع القناة بين العرض الأول لأبرز اللقطات والأحداث المشوقة من عروض «راو» و«سماك داون»، والدفع للمشاهدة، و«‪NXT‬»، و«‪NXT UK‬»، و«‪205 Live‬»، إضافة إلى تقديم العديد من المقابلات الحصرية وآخر الأخبار من ‪WWE Now‬ وتغطية الأحداث المباشرة مع ‪WWE Kickoffs‬، و‪Watch Alongs‬، و‪The Bump‬ من ‪WWE‬.

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