قناة WWE على يوتيوب تحقق 50 مليار مشاهدة
حققت قناة WWE الرسمية على يوتيوب إنجازاً مذهلاً جديداً، حيث تجاوز إجمالي عدد المشاهدات 50 ملياراً. ويعادل إجمالي عدد المشاهدات البالغ 50 ملياراً أكثر من ست مشاهدات لكل شخص على وجه الأرض.
وتمكنت قناة WWE، التي تحتل المرتبة الأولى على YouTube في الرياضة، من التفوق على العديد من القنوات الأخرى مثل NBA، وNFL، وMLB، وNHL، وESPN، وNASCAR، حيث تضم قرابة 70 مليون مشترك.
وفي تعليق له، قال جايار دونلان، نائب الرئيس التنفيذي في WWE، قسم الإعلام المتقدم: «يمثل الوصول إلى 50 مليار مشاهدة فيديو على يوتيوب شهادة على قصة نجاحنا، وقوة علامة WWE التجارية على مستوى العالم. نحن فخورون بوضع معايير للمحتوى المتميز على يوتيوب، ونشكر أكثر من 67 مليون مشترك وأعضاء WWE Universe الذين ساعدونا على تحقيق هذا الإنجاز».
تجمع القناة بين العرض الأول لأبرز اللقطات والأحداث المشوقة من عروض «راو» و«سماك داون»، والدفع للمشاهدة، و«NXT»، و«NXT UK»، و«205 Live»، إضافة إلى تقديم العديد من المقابلات الحصرية وآخر الأخبار من WWE Now وتغطية الأحداث المباشرة مع WWE Kickoffs، وWatch Alongs، وThe Bump من WWE.