قائمة أكثر لاعب مبالغ فيه.. بينهم صلاح

المصدر: وكالات

أسفر استفتاء جماهيري عن ترتيب أكثر من 20 لاعبا مبالغا فيهم على مدار التاريخ في عالم كرة القدم، ضمن دراسة نشرتها شركة "Ace Football" المهتمة بالمراهنات.

وأجرت شركة "Ace Football" مقابلات في المرة الأولى مع الآلاف من مشجعي كرة القدم من أوروبا، لمعرفة ترتيب أكثر 20 لاعبا مبالغا فيهم على مدار التاريخ في الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وفي المرة الثانية شارك في التصويت ما مجموعه 6121 مشجعا.

وتصدر أسطورة نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق ومدرب رينجرز الإسكتلندي الحالي، ستيفن جيرارد، قائمة أكثر لاعب مبالغ فيه في تاريخ كرة القدم، بنسبة 23.5% من إجمالي المصوتين.

وجاء لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا، بول بوغبا، في المركز الثاني بنسبة 22%، وتلاهما الأسطورة البرازيلية بيليه في المركز الثالث بنسبة 20%.

واحتل هداف نادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، في المركز السابع في قائمة اللاعبين المبالغ فيهم بنسبة 15.5%.

كما دخل القائمة الثلاثي الأجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين بحسب ما نشرته شركة "Ace Football" الشهيرة:

1- الإنجليزي ستيفن جيرارد - 23.5%

2- الفرنسي بول بوغبا - 22%

3- البرازيلي بيليه - 20%

4- الفرنسي كيليان مبابي - 19%

5- الأرجنتيني دييغو مارادونا - 18%

6- الويلزي ريان غيغز - 16%

7- المصري محمد صلاح - 15.5%

8- الإنجليزي ديفيد بيكهام - 15%

9- البرتغالي كريستانو رونالدو - 14%

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 13%

11- الهولندي فيرجيل فان دايك - 11%

12- الإنجليزي جوردان هندرسون - 10%

13- الإيرلندي الشمالي جورج بست - 9%

14- البوسني إدين دجيكو - 8%

15- البرازيلي ألكسندر باتو - 7.5%

16- الغابوني بيير-أيمريك أوباميانغ - 7%

17- الإنجليزي بول سكولز - 6.5%

18- الهولندي روبن فان بيرسي - 6%

19- الإنجليزي ليدلي كينغ - 5%

20- الهولندي فرينكي دي يونغ - 5%

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