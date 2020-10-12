أوزيل يجلس في المدرجات ويحصل على 8 ملايين إسترليني مكافأة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حصل مسعود أوزيل، على مكافأة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني من ارسنال في نهاية سبتمبر الماضي، على الرغم من عدم لعبه أي مباراة مع الفريق منذ أكثر من سبعة أشهر، وتحديداً منذ 7 مارس 2020.

ويعتبر صانع الألعاب الألماني، هو صاحب أعلى دخل بين اللاعبين في ارسنال، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي 350 ألف جنيه إسترليني، إلا أن المكافأة حصل عليها بموجب عقده الموقع في يناير 2018، والغريب أنها جاءت في الوقت الذي يسعى فيه ارسنال للتخلص من هذا العقد خلال يناير 2021، قبل نهاية بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة "أتليتيك"، إلى أن أوزيل (31 عاماً)، لم يتم اختياره ضمن تشكيلة أي مباراة لارسنال حتى الآن هذا الموسم، وإلى اعتقادها أن مثل هذه المكافآت، ومع انتهاء صفقته في الصيف المقبل، كانت عاملاً مساهماً في قرار أوزيل البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأبدت الصحفية تفهمها لمحاولة ارسنال انهاء عقد اللاعب خلال يناير المقبل، بعدما تم التعاقد معه قادماً من ريال مدريد مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني عام 2013، قبل أن يتم استبعاده من تشكيلة أرتيتا في دور المجموعات في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، ولا تتوقع الصحيفة أن ينضم أوزيل إلى قائمة ارسنال في الدوري الممتاز، والتي يجب تأكيدها بحلول 20 أكتوبر الجاري.

وكان ارسنال يتطلع إلى التخلص من أوزيل الفائز بكأس العالم مع المنتخب الألماني، وأفادت التقارير الأخيرة أن النصر السعودي قدم عرضاً بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لشراء عقده لمدة عامين في الصيف الأخير، لكن اللاعب نفسه لم يرغب في الرحيل إلى آسيا.

فيما أكد اللاعب الألماني أكثر من مرة، أنه سعيد في لندن حتى لو تركه أرتيتا خارج الفريق، في الوقت الذي علق فيه المدرب عن عدم الاستعانة بجهود أوزيل قائلاً: "الفريق يتطور، يمكنك أن ترى المستوى الذي وصل إليه، ونحن نريد أن نتطور أكثر، وأن نلعب وننافس بشكل أفضل".

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