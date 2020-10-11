روبينيو يعود إلى سانتوس بألف درهم فقط

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

عاد النجم البرازيلي روبينيو، للعب في سانتوس براتب 230 يورو شهرياً فقط (حوالي ألف درهم)، وهو راتب يكاد يقترب من الحد الأدنى للرواتب، تزامناً مع أزمة مالية خانقة يمر بها سانتوس، والذي تعرض أيضاً لعقوبة من الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا" بسبب عدم سداد مستحقات صفقاته من هواتشيباتو التشيلي وأتليتكو الكولومبي.

وأثارت الصفقة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين الجماهير الإماراتية، والتي أبدت دهشتها من ضياع مثل تلك الصفقة من بين يدي الأندية الإماراتية، خاصة وأن اللاعب كان حراً في سوق الانتقالات منذ مغادرة باشاك شهير التركي منتصف العام.

والجدير بالذكر أن النجم البرازيلي روبينيو، يبلغ من العمر 36 عاماً، ويمتد عقده الجديد مع سانتوس، 5 أشهر حتى نهاية الموسم البرازيلي، وعقب على هذه الصفقة قائلاً: "سانتوس يمر حالياً بفترة اقتصادية صعبة، وسأساعد النادي الذي أعطاني كل شيء، وأريد أن ألعب براتب قليل، والأهم هو أن أكون هنا".

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