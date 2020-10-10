فوز النواخذة ومصفوت في تمهيدي الكأس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أعتلى النواخذة صدارة المجموعة الثانية ضمن مسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة بفارق الأهداف عن مصفوت بعد أن تمكن دبا الفجيرة من تحقيق الفوز على الذيد بثنائية نظيفة جاءت عبر البرازيليين برونو ادواردو ولويس ادواردو في الدقيقتين 64 / 67 ليضع دبا أول ثلاث نقاط في رصيده .

وفي المباراة الثانية حول مصفوت تأخره أمام مسافي بهدف الى فوز غال بنتيجة 2-1 احرز لمصفوت كل من عبد الله مهدي وحمد علي دق 81 ، 87 ، واحرز الايفواري كوفي ميشاس يتيمة مسافي د ق 85 .

وكان الامارات قد فاز أمس الأول على التعاون 5-1 والحمرية على دبا الحصن 2-1 وتعادل العربي والبطائح بهدف.

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