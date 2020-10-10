أنسو فاتي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الليغا

المصدر: البيان الإلكتروني

توج أنسو فاتي مهاجم برشلونة الواعد بجائزة لاعب شهر سبتمبر في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وقد استهل أنسو فاتي مشواره مع برشلونة في الليغا هذا الموسم بأفضل شيء ممكن بعد تألقه ضد فياريال على ملعب كامب نو في إطار الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري.

ولعب فاتي دورا بارزا في الانتصار الأول لبرشلونة في الليغا خلال شهر سبتمبر الماضي بالفوز على فياريال 4-0 بعدما سجل الهدفين الأول والثاني.

ولم يتوقف دور فاتي عند هذا الحد، لكنه كان مزعجا أيضا لدفاع فياريال حتى تمكن من الحصول على ضربة جزاء الذي جاء منها الهدف الثالث عن طريق القائد ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة يُفضل أنسو فاتي على عثمان ديمبيلي، وهو ما سيجعل اللاعب الواعد صاحب شأن عظيم في الفترة المقبلة.

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