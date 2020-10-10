أودينيزي يخضع للعزل الاحترازي بسبب ظهور إصابة بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي أودينيزي الإيطالي عن وجود حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بالنادي لكنه ليس لاعبا أو عضوا بالجهاز الفني للفريق.

وتخضع الأندية الإيطالية لاختبارات فيروس كورونا في الوقت الحالي بسبب انتشار الوباء بشكل كبير وإصابة عدد كبير من لاعبي الأندية الإيطالية.

ومع ذلك وكإجراء احترازي ووفقًا للبروتوكول الصحي، فإن النادي قد وضع الفريق بالكامل في عزلة ذاتية أثناء إجراء المزيد من الاختبارات.

وتم إلغاء المباراة الودية التي كان سيخوضها الفريق ضد بوردينوني القابع بدوري الدرجة الثالثة كإجراء احترازي خشية وقوع إصابات بين اللاعبين.

وأوضح بيان نادي أودينيزي أن الاختبار الإيجابي الوحيد ليس للاعب أو لعضو بالجهاز الفني ولكن العزلة احترازية فقط.

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