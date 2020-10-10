تأجيل ماراثون طوكيو إلى ما بعد الأولمبياد

المصدر: أ ف ب

أعلن منظمو ماراثون طوكيو تأجيل نسخة العام المقبل إلى ما بعد أولمبياد 2020، في الوقت الذي لايزال فيه وباء فيروس كورونا المستجد يؤثر في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية الصيف الماضي، لكن تداعيات الجائحة العالمية أدت إلى تأجيلها سنة كاملة، ليصبح موعد انطلاقتها الجديد في 23 يوليو 2021.

وأوضح متحدث باسم «مؤسـسة ماراثـون طوكـيـو» لوكالة (فـرانـس برس) أن القرار اتخـذ بســبــب القيود المفروضة على حركــة التنقل والسفر، وتـم تأجيـلــه إلى 17 أكتوبر 2021، بعـدمـا كــان مجـدولاً في السابع مـن مـارس المقبـــل.

وأقيم ماراثون طوكيو العام الحالي في الأول من مارس المنصرم، لكنه اقتصر على مشاركة نحو 200 عداء من النخبة فقط.

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