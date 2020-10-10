إصابة حارس تشلسي بمران منتخب السنغال

المصدر: لندن - أ ف ب

أصيب حارس مرمى السنغال ونادي تشلسي، ادوارد مندي في فخذه خلال حصة تدريبية مع منتخب بلاده، وأشار تشلسي إلى أن مندي عاد إلى لندن للخضوع لمزيد من الفحوصات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، ويأمل مدرب تشلسي لامبارد أن يتعافى مندي من إصابته ليكون جاهزاً لخوض مباراة فريقه المقبلة في الدوري ضد ساوثمبتون 17 الجاري. وكان مندي انضم إلى تشلسي قادماً من رين الفرنسي مقابل 28 مليون دولار قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية وخاض أولى مبارياته الرسمية معه ضد كريستال بالاس السبت الماضي.

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