تألق ميسي وسواريز في تصفيات المونديال

المصدر: بوينوس ايرس - أف ب

قاد كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزميله السابق في برشلونة الأوروغوياني لويس سواريز، منتخبي بلديهما إلى الفوز علــــى الإكــــــوادور وتشــــيلي 1 - صفر و2 - 1 توالياً في مستهل مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، وسجل ميسي هدف «التانغو» الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 13، رافعاً أهدافه الدولية إلى 71 في 139 مباراة مع منتخب بلاده، وقال ميسي «نأمل أن يكون الفوز قد ساهم في عودة الابتسامة إلى الشعب الأرجنتيني في هذه الظروف الصعبة».

وسجل لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، ومنتخب الأوروغواي هدفاً افتتاحياً في مرمى تشيلي، في المباراة التي انتهت لمنتخب بلاده 2 - 1 معززاً أهدافه الدولية مع المنتخب إلى 60 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز