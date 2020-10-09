وكيل غاريث بيل يصف وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية بـ"الحمقى"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شن وكيل الويلزي جاريث بيل، هجوماً لاذعاً على وسائل إعلام إسبانية وإنجليزية، ووصفهم بـ "الحمقى"، بسبب معاملتهم للاعب المنتقل إلى توتنهام الإنجليزي، بعد 7 سنوات في ريال مدريد، فاز خلالها مع النادي الاسباني بـ13 لقباً.

ولكن البعض ما زال لا يرى وقت جاريث بيل مع النادي الاسباني نجاحاً، رغم تضمن حصيلة إنجازاته لقبين في الليغا، و4 ألقاب لدوري الأبطال، بعدما فشل في الحفاظ على مكانه في تشكيلة الريال في مواسمه الأخيرة، لمعاناته من مشاكل الإصابة، واختلافه مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وظهرت قصص متعددة تدعي أن بيل لم يتأقلم أبداً مع الحياة في العاصمة الإسبانية، مستندة إلى أنه رغم سنواته الطويلة مع الريال لم يتعلم اللغة الإسبانية، وأدى ولعه بلعب الجولف في أوقات فراغه، إلى تقارير تفيد بأن فريق ريال مدريد يعرفه بأنه "لاعب الجولف".

وقرر جوناثان بارنيت وكيل بيل، أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن التقارير القديمة عن المهاجم، وأصر على أن بيل يتحدث الإسبانية، ويستمتع بجولة جولف ليس أكثر من أي رياضي آخر، وقال: "الصحافة في إسبانيا وبريطانيا، تتطلع حقاً إلى إسقاط النجوم، ولدينا ضغط شديد في بريطانيا وأعتقد أن ما فعلوه مع جاريث كان مثالاً على ذلك، وبدلاً من الوقوف إلى جانبهم، يخرجون عن بعضهم أكثر الأشياء سخافة".

وأضاف: "تتضمن مثل تلك الأشياء السخيفة، أن بيل يعاني لأنه لا يستطيع التحدث بالإسبانية، وكتب عن هذا شخص لا يعرف شيئاً لأنه يتحدث الإسبانية، وما يكتبونه دون التحقق مخزية للغاية".

وأوضح: "كما أن غالبية لاعبي كرة القدم يحبون ويلعبون الجولف، ولدي قائمة طويلة منهم، وهو أكثر الأشياء سخافة التي سمعت عنها في حياتي كلها، وأتذكر عندما احتاج برايان لارا لاعب الكريكت، والذي كنت وكيل أعماله، إلى تحطيم الرقم القياسي، استيقظ في السادسة صباحاً وذهب للعب الجولف لتهدئة عقله قبل دخول الملعب".

وقال وكيل أعمال بيل لموقع "توك سبورت": "الناس يفعلون أشياء للاستمتاع بالحياة، ومن ينتقد هذه الأشياء مجموعة من الحمقى، ولم يحدث شيء خطأ من قبل جاريث، ولديه مسيرة مهنية رائعة مع الريال طوال 7 سنوات، وقرب نهاية مشواره مع الريال، سارت الأمور على غير المتوقع قليلاً".

وأضاف: "بيل يحب نادي ريال مدريد، والعاصمة الاسبانية، كما كان يتمتع بشعبية كبيرة هناك، على عكس ما كتبه الناس، وبعودة بيل إلى توتنهام، أصبح أمام النادي الإنجليزي فرصة كبيرة للفوز باللقب، خاصة وأن لديهم مدرباً رائعاً وسنرى ذلك مستقبلاً".

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