ليفربول يحتفل بمرور 46 عاما على ضم اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخه

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بمرور 46 عاما على التعاقد مع الأسطورة الإنجليزي فيل نيل، الذى يعتبر اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ ليفربول، وكتب الحساب الرسمى للنادى عبر تويتر، "في مثل هذا اليوم عام 1974، تعاقد ليفربول مع الأسطورة فيل نيل الذي يعد اللاعب الأكثر تتويجاً في تاريخ النادي".

وأشار حساب الريدز إلى أرقام نيل، حيث لعب 650 مباراة أحرز خلالها 59 هدفا، وحقق 8 ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليغ"، جائزة 4 دوري أبطال أوروبا، جائزة 1 كأس الاتحاد الأوروبي، جائزة 4 كؤوس محلية.

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