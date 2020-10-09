مجلس إدارة برشلونة يتهم معارضيه بالتزوير

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد ملف سحب الثقة من مجلس إدارة برشلونة، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، من قبل المعارضة، تطورات جديدة أمس.

ووصلت الأصوات المطالبة بسحب الثقة من إدارة برشلونة إلى 16 ألفا، و520 توقيعًا، في إطار محاولات حل مجلس بارتوميو.

لكن مجلس إدارة برشلونة، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، وجه تهمة التزوير لجبهة المعارضة في النادي، وتقدم بشكوى للسلطات المحلية يتهم خلالها جبهة المعارضة بتزوير 300 توقيع، لحل مجلس الإدارة.

وأشارت إلى أن السلطات المحلية في كتالونيا طلبت من إدارة برشلونة وثائق تثبت صحة واقعة التزوير.

وأوضحت إدارة برشلونة في الشكوى، أن جبهة المعارضة أحضرت بطاقات اقتراع غير أصلية، وهذا الأمر يوضح أن هناك حملة مخططة ومنسقة بشكل كامل؛ من أجل إلحاق الضرر بمجلس الإدارة.

وذكرت الصحيفة أنه إذا ثبتت صحة واقعة التزوير، سيتم إيقاف عملية سحب الثقة من مجلس بارتوميو.

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