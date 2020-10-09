هل ينجح باريس سان جيرمان في الجمع بين ميسي وصديقه المفضل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يخطط نادي باريس سان جيرمان، لضم نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوفه الصيف المقبل، وفقاُ لبرنامج "الشيرنجيتو"، الذي أشار إلى أن باريس سان جيرمان يسعى للجمع بين ميسي وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا في فريق واحد خلال الموسم المقبل.

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى صيف 2021 المقبل، حيث سبق وأن حاول الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، قبل أن يتراجع عن موقفه ويقرر الاستمرار لعام واحد فقط، ثم مغادرة النادي مجانًا.

ولن يكون باريس مضطرًا لبيع نيمار أو أي نجم آخر من صفوفه لضم ميسي، لأن الأخير سيأتي خلال صفقة مجانية.

وسبق أن طلب ميسي من إدارة برشلونة، أكثر من مرة، إعادة نيمار إلى الكامب نو، لكن مسؤولي البارسا فشلوا في إبرام الصفقة.

ويتربط ميسي ونيمار بصداقة قوية تجلت في العديد من المناسبات التي جمعتهما سابقاً.

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