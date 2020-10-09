الاتحاد الأرجنتيني يستبعد ديبالا من قائمته ضد الأكوادور

المصدر: البيان الإلكتروني

استبعد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، النجم باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، من قائمة المنتخب في مواجهة الإكوادور، والتي تقام ظهر اليوم ضمن أولى جولات تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية.

وقال بيان الاتحاد الأرجنتيني، إن استبعاد باولو ديبالا، من قائمة مواجهة منتخب الإكوادور، بسبب معاناته من مرض في الجهاز الهضمي، وسيحل بدلا منه جيوفاني سيميوني، وانضم ديبالا، لقائمة منتخب الأرجنتين، على الرغم من عدم خوضه أي مباراة مع فريقه يوفنتوس، بعد تعافيه مؤخرا من إصابة عضلية تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وكانت تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة لمونديال 2022، قد تأجلت لمدة 7 أشهر كاملة، بسبب الأزمة التي يعاني منها العالم، من خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

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