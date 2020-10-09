فوز أوروغواي على تشيلي وتعادل باراغواي وبيرو في مستهل تصفيات المونديال

المصدر: وكالات

بهدف في الوقت بدل الضائع، أفلت منتخب أوروغواي لكرة القدم من فخ التعادل واستهل مسيرته في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوز ثمين 2 / 1 على منتخب تشيلي مساء أمس الخميس (صباح اليوم الجمعة بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى من التصفيات.

وحصد منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في هذه التصفيات التي تقام بمشاركة جميع المنتخبات العشرة في هذه القارة بنظام دوري من دور واحد لتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات فيما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا مع منتخب من قارة أخرى على مقعد آخر في المونديال.

وأنهى منتخب أوروغواي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لويس سواريز؛ المنتقل حديثا من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك من ضربة جزاء في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، رد منتخب تشيلي بهدف التعادل الذي سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة 55، فيما جاء هدف الفوز لأصحاب الأرض بتوقيع ماكسيميليانو جوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

كما سقط منتخب باراغواي لكرة القدم في فخ التعادل 2 / 2 مع منتخب بيرو في مباراة الفريقين بالجولة الأولى من التصفيات نفسها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم بادر المنتخب البيروفي بهز الشباك عن طريق أندري كاريلو في الدقيقة 53.

ورد منتخب باراغواي بهدفين سجلهما آنخل روميو في الدقيقتين 66 و81 قبل أن يحقق منتخب بيرو التعادل في الوقت القاتل بالهدف الثاني لكاريلو في الدقيقة 85.

وحصد كل من الفريقين نقطته الأولى في هذه التصفيات.

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