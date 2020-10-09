البرازيل وبوليفيا في تصفيات المونديال اليوم

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

يستهل منتخب البرازيل، حامل اللقب خمس مرات، تصفيات مونديال 2022 لكرة القدم، أمام ضيفته بوليفيا، اليوم، على وقع شكوك حول مشاركة نجمه نيمار، بسبب معاناته من آلام في ظهره، وفي حال غياب نيمار، يمكن للمدرب تيتي الاعتماد على مهاجم إيفرتون ريشارليسون، أو الموهبتين الصاعدتين رودريغو (19 عاماً) لاعب ريال مدريد، وماتيوس كونيا (21 عاماً)، لاعب هرتا برلين الألماني، وتضم تشكيلة «سيليساو»، إيفرتون ريبيرو لاعب وسط فلامنغو.

ويعد منتخب «السامبا»، مرشحاً فوق العادة للتأهل من أمريكا الجنوبية، وفي المقابل، تبدو بوليفيا غير مرشحة للتنافس على إحدى البطاقات الأربع عن القارة.

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