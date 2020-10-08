شقة رونالدو في جزيرة ماديرا تتعرض للسطو

المصدر: أ ف ب

تعرّضت شقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية الخميس.

وأشار متحدث باسم شرطة الامن العام التي فتحت تحقيقا بالحادثة لوكالة فرانس برس أنه "تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو صباح الاربعاء" من دون تقديم اي معلومات اضافية.

واستغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه وباشرت في مطاردته الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحا أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" الصادرة في ماديرا.

تقع شقة مهاجم يوفنتوس الايطالي في الطابق العلوي من المبنى حيث يقيم العديد من أفراد عائلته. ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع في مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق "السيدة العجوز".

وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو وبعض الأشياء غير باهظة الثمن.

وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

وخاض رونالدو مساء الاربعاء مباراة ودية امام اسبانيا في لشبونة انتهت بالتعادل السلبي ويستعد لملاقاة منتخب فرنسا على ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة باريس الاحد، قبل استضافة السويد في لشبونة الاربعاء ضمن منافسات النسخة الثانية من دوري الامم الاوروبية.

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