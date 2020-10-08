رئيس برشلونة لا يفكر في الاستقالة على الرغم من دعوات سحب الثقة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لا يفكر في الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته.

وأعلنت حملة سحب الثقة من بارتوميو، أمس الأربعاء، اكتمال الأصوات الصحيحة لإقامة استفتاء حول مصير رئيس برشلونة.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن بارتوميو لديه إصرار أكبر على الاستمرار كرئيس لبرشلونة، لكنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن.

وأشارت إلى وجود انقسام داخلي بين مجلس الإدارة، حول ما إذا كان ينبغي عليهم الاستقالة قبل التصويت على سحب الثقة، أم لا.

ووصلت الأصوات المطالبة بسحب الثقة من إدارة برشلونة إلى 16520 توقيعًا، في إطار محاولات حل مجلس بارتوميو.

ومن المفترض أن تكون الخطوة التالية هي الدعوة للتصويت، على الرغم من وجود شكوك حول ذلك، في ظل ما يتردد عن أحقية رئيس برشلونة في الاستقالة قبل الحكم عليه في صناديق الاقتراع.

ومع ذلك، فإن بارتوميو أقرب إلى الاستمرار منه إلى الاستقالة من رئاسة النادي الكتالوني.

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