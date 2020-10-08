اتفاق بين إسبانيا والبرتغال على استضافة مونديال 2030

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتفاقاً مشتركاً مع نظيره البرتغالى للتقدم لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، "صادق اتحاد كرة القدم في البلدين على اتفاق للتقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030، ووضع استراتيجيات مشتركة بين البلدين والاتحادين فيما يتعلق بالأمر".

من جانبه، شدد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على أهمية الاتفاق مع الاتحاد البرتغالي من أجل ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، المشروع الذي أبرز أن العمل يجري فيه مع الحكومة وجميع المؤسسات.

وأضاف، "القليل من الأشياء يمكن أن تولد المزيد من الأمل والتوقعات بشأن فرصة تنظيم كأس العالم التي لا يمكن أن نفكر في رفيق يشاركنا فيها أفضل من البرتغال".

واستضافت إسبانيا كأس العالم عام 1982، وأطلقت محاولة فاشلة مع البرتغال أيضا لاستضافة نسخة 2018، التي فازت بها روسيا، فيما لم يسبق للبرتغال تنظيم كأس العالم، لكنها استضافت بطولة أوروبا عام 2004.

وأعلنت "الأرجنتين وأوروجواي وباراجوي وتشيلي" أنهم سيتقدمون بملف لتنظيم البطولة، وقد يكون لذلك قيمة عاطفية نظرا لأن أوروجواي استضافت أول بطولة لكأس العالم عام 1930.

وتبدأ عملية التقدم بالترشيحات لاستضافة البطولة في 2022، وسيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) البلد المضيف في 2024.

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