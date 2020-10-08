ديباي: كنت قريباً جداً من التوقيع لبرشلونة ولكن أوقفته قواعد معينة

المصدر: تقرير- عزالدين جادالله

اعترف اللاعب الهولندي الدولي ممفيس ديباي بمفاوضات التوقيع مع نادي برشلونة لكرة القدم واقترح أنه قد ينضم في المستقبل القريب إلى نادي البلوجرانا.

وذكرت صحيفة " ماركا" الإسبانية أن اللاعب أشار إلى أن الاتفاق مع برشلونة كان قريبًا للغاية، ولكن للأسف أوقفته قواعد معينة، دون الخوض في التفاصيل".

وأضاف:" يجب أن أركز مرة أخرى على أولمبيك ليون، وأن أكون مهمًا هناك ثم سنرى كيف ستسير الأمور ".

وقال في إشارة إلى انتقاله إلى برشلونة في نهاية المطاف في سوق الشتاء المقبل: "لا أحد يستطيع أن يتوقع المستقبل، إذا قمت بما يجب أن أفعله بشكل جيد، فسوف يستمر الاهتمام بي وربما يحدث ذلك ".

وكان مدرب برشلونة رونالد كومان قد أكد الإثنين الماضي باهتمامه بتولي خدمات مواطنه الهولندي، وقال إنه يأمل في أن تؤتي المفاوضات ثمارها، وهو ما لم يحدث في النهاية على الرغم من حقيقة أن أولمبيك ليون خفض سعر اللاعب حسب الصحافة الهولندية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز