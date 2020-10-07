المصدر: البيان الإلكتروني

أسدل الستار على سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2019/ 2020، التي شهدت حالة استثنائية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، ودخول أغلب الأندية في أزمات مالية.

ولكن رغم كل الإرهاصات التي رافقت الميركاتو الصيفي المنتهي، فقد صرفت بعض الأندية بسخاء وأبرمت صفقات كبيرة لترميم صفوفها بلاعبين جدد. وفقا لروسيا اليوم.

ونستعرض في هذا الرصد أغلى عشر صفقات في الميركاتو الصيفي المنتهي:

1- النيجيري فيكتور أوسيمين، من ليل إلى نابولي – 73 مليون جنيه إسترليني.

2- الألماني كاي هافيرتز، من باير ليفركوزن إلى تشيلسي – 72 مليون جنيه إسترليني.

3- البرازيلي أرثر ميلو، من برشلونة إلى يوفنتوس – 66 مليون جنيه إسترليني.

4- البرتغالي روبن دياز، من بنفيكا إلى مانشستر سيتي – 62 مليون مليون جنيه إسترليني.

5- الإسباني ألفارو موراتا، من تشيلسي إلى أتلتيكو مدريد – 59.2 مليون جنيه إسترليني.

6- البوسني ميراليم بيانيتش، من يوفنتوس إلى برشلونة – 54.8 مليون جنيه إسترليني.

7- الإنجليزي بن تشيلويل، من ليستر سيتي إلى تشيلسي – 50 مليون جنيه إسترليني.

8- الألماني تيمو فيرنر، من لايبزيغ إلى تشيلسي – 47.5 مليون جنيه إسترليني.

9- الأرجنتيني ماورو إيكاردي، من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان – 45 مليون جنيه إسترليني.

10- الغاني توماس بارتي، من أتلتيكو مدريد إلى أرسنال – 45 مليون جنيه إسترليني.

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