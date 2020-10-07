أوزيل يعرض تحمل راتب "تميمة" أرسنال

المصدر: البيان الرياضي

عرض مسعود أوزيل لاعب أرسنال، تحمل راتب جيري كوي، الذي كان يرتدي زي "الديناصور" تميمة النادي الإنجليزي، بعد قرار أرسنال، الاستغناء عن خدماته، ضمن خطة النادي لتخفيض النفقات، على أثر التداعيات الاقتصادية المتسبب فيها تفشي فيروس كورونا.

وأبدى اللاعب الألماني المتبقي من عقده 10 أشهر أخيرة مع ارسنال، حزنه على رحيل التميمة، وأكد رغبته في إعادة البسمة لجماهير النادي الإنجليزي خلال الشهور المتبقية من عقده، وهو الأكبر في ارسنال، والذي أنهى خدمات 55 موظفاً، ضمن إجراءات تخفيض النفقات.

وكانت جماهير ارسنال، قد هاجمت إدارة ناديها بعد الاستغناء عن كوي، ووجهت انتقادات حادة للإبقاء على أوزيل، بدون أن يلعب أي مباراة مع الفريق، وبراتب هو الأعلى بين زملاءه.

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