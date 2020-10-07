بسبب كورونا.. منتخب أوكرانيا يستعين بمساعد المدرب في حراسة المرمى

المصدر: وكالات

ألقى فيروس كورونا المستجد، بظلاله على المواجهة الودية التي ستجمع مساء اليوم الأربعاء، منتخب فرنسا بضيفه الأوكراني، بعد الكشف عن إصابة عدد من لاعبي المنتخب الضيف بالفيروس.

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، إن الحارس المعتزل ألكسندر شوفكوفسكي (45 عاما)، سينضم لتشكيلة المنتخب لمواجهة فرنسا وديا، بعد إصابة ثلاثة حراس آخرين للمنتخب بكوفيد-19.

وأوضح أن شوفكوفسكي في حالة بدنية جيدة، لذا سيكون خيارا لدعم الحارس الوحيد الجاهز حاليا، جورجي بوشتشان.

ويعمل شوفكوفسكي، الذي اعتزل في 2016 بعد خوض حوالي 90 مباراة دولية، حاليا مساعدا لمدرب منتخب أوكرانيا، أندريه تشيفشينكو.

وغاب أندريه بياتوف، حارس شاختيور دونيتسك، ولاعب الوسط تاراس ستيبانينكو، عن رحلة منتخب أوكراينا إلى باريس، لإصابتهما بكوفيد-19.

كما أعلن الاتحاد الأوكراني أمس الثلاثاء، إصابة الحارسين، أندريه لونين ويوري بانكيف بالفيروس.

ومن جهته، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن مدافعه ليو دوبوا، تم عزله عن باقي أعضاء المنتخب، بعد إصابته بكورونا.

وتدخل مواجهة فرنسا وأوكرانيا، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مبارياتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

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