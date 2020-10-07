قبل سحب الثقة من مجلسه..رئيس برشلونة يفكر بالاستقالة من منصبه

المصدر: البيان الإلكتروني

أشارت صحيفة "إل بايس" الإسبانية إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني يُفكر بالإستقالة من منصبه، بعد اكتمال التوقيعات المطلوبة للتصويت على عملية سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالى الذي يترأسه.

ووفقاً لما نشرته إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية فإنه تم الوصول بشكل رسمي لأكثر من 16521 صوتا، لتفعيل عملية سحب الثقة عن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة ومجلس إدارته.

وأضافت أن مجلس إدارة برشلونة عليه قبول طلب المعالجة، والدعوة لعقد جمعية عمومية للتصويت خلال فترة لا تقل عن 10 أيام عمل ولا تزيد عن 20 يومًا، وفقًا للمادة 55.4 من اللوائح الداخلية، أو الاستقالة وعقد انتخابات مبكرة.

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