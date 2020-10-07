المنتخب الألماني يستبعد فيرنر من قائمته بعد اشتباه إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

استبعد يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي من قائمة المانشافت لمواجهة تركيا الودية المقرر لها اليوم، وذلك بسبب اشتباه فى إصابته بفيروس كورونا.

وقال ماركوس سورج مساعد يواكيم لوف مدرب ألمانيا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن تيمو فيرنر يعاني من نزلة برد خفيفة ولن يتواجد في مباراة تركيا مساء اليوم، كما كشف مساعد مدرب ألمانيا، عن خضوع فيرنر لعدة اختبارات خاصة بفيروس كورونا بعد نزلة البرد المفاجئة ولا يزال في انتظار النتائج.

وخاض تيمو فيرنر جميع مباريات تشيلسي الثلاث الأخيرة ضد وست بروميتش، توتنهام وكريستال بالاس وتم اختياره في قائمة المدرب يواكيم لوف المكونة من 29 لاعبا لمباريات ألمانيا الودية القادمة مع تركيا ودوري الأمم ضد أوكرانيا وسويسرا.

وسجل فيرنر هدفًا واحدًا فقط لتشيلسي منذ أن أكمل انتقاله للبلوز مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني من لايبزيج في وقت سابق من هذا الصيف.

لكنه أثار إعجاب فرانك لامبارد بالتزامه في المباريات وعلى أرض التدريب، ولم يتمكن هافيرتز مثل فيرنر من هز الشباك بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز لناديهما الجديد، لكنه سجل ثلاثية في فوز البلوز 6-0 على بارنسلي في كأس كاراباو.

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