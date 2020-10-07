"هليكوبتر" تتسبب بحادث خطير في سباق جيرو دي إيطاليا للدراجات الهوائية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اضطر الدراج الإيطالي لوكا واكرمان، إلى الانسحاب من سباق جيرو دي إيطاليا بعد تعرضه لإصابات متعددة خلال حادث كبير في المرحلة الرابعة أمس الثلاثاء، بسبب طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع منخفض.

وقع الحادث الذي أسقط واكرمان والهولندي إيتيان فان إمبل، من فريق فييني زابو-كيه تي إم، في نهاية المرحلة عندما تحطم حاجز بسبب هواء المروحية واصطدم بالراكبين.

وقال بيان للفريق الإيطالي، إن واكرمان (28 عاما) أصيب بارتجاج في المخ بسبب إصابة في الرأس، وكسر في عظام الأنف، وكدمات متعددة في الوجه والذقن والركبة اليمنى، بالإضافة إلى الإصابة بعدة كدمات في ذراعيه وساقيه، واشتباه في كسر بالظهر.

وأضاف البيان الذي نشرته صحيفة "الديلي ميل": "سيقضي واكرمان الليلة في المستشفى تحت المراقبة، بسبب الحادث الذي يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب الوخيمة".

بينما كتب الدراج فان إمبل على "تويتر": "أنا بخير، فقط بعض الجروح الصغيرة في أصابعي، لست متأكدًا حقًا مما حدث، ولكن من العدم توغلت الحواجز في مسار السباق، وفي الوقت الحالي أفكاري مع زميلي في الفريق، لوكا وآمل أن تصل بعض الأخبار الجيدة قريباً".

وجاء الحادث الأخير بعد انسحاب جيريانت توماس من جيرو ديتاليا، مصاباً بكسر في الحوض، في حادث خلال المرحلة الثالثة أول من أمس، وهو كان المرشح المفضل قبل السباق، ولكنه تعرض للحادث بسبب زجاجة ماء تدحرجت عبر الطريق.

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