"فيفا" يفتتح فرعاً في باريس مطلع 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نه سيفتح فرعا في العاصمة الفرنسية باريس مطلع العام 2021، بعد التوصل إلى "اتفاق" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر الاتحاد، الذي يتخذ من مدينة زوريخ السويسرية مقرا له، أن الأمر يتعلق بـتعزيز العلاقات مع فرنسا والفرنكوفونية، بالإضافة إلى اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) والوكالة الفرنسية للتنمية، من دون ذكر معلومات إضافية حول عدد الموظفين المعنيين ونشاطهم.

ونقلت "يورونيوز" عن متحدث باسم الاتحاد الدولي قوله إن هذه الخطوة ليست مقدمة، لعودة مقر الاتحاد الدولي إلى باريس مهد الاتحاد الدولي.

وفي لقاء أول أمس الاثنين شارك فيه أيضا رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت، اتفق ماكرون ورئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو على مبدأ افتتاح فرع لفيفا في باريس مطلع 2021.

وتأسس الاتحاد الدولي العام 1904 عبر اتحادات فرنسا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا والدنمارك لكرة القدم، وترأسه بين 1920 و1954 الأب الروحي لكأس العالم الفرنسي جول ريميه، علما بأن فيفا انتقلت إلى سويسرا في العام 1932.

ويتمتع الاتحاد الدولي لكرة القدم بمكانة جمعية غير ربحية، رغم وصول احتياطه إلى 2,74 مليار دولار أمريكي بحسب تقريره السنوي الأخير، وهي مكانة أكثر ملاءمة من الشركات.

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