مخاوف لدى ريال مدريد من الفشل في أبطال أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف أحد لاعبي ريال مدريد، عن مخاوف لديه وزملاءه من أن تشكيلتهم ليست قوية بما يكفي لتحدي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حسب ما نشره الصحفي الإسباني إيدو أغيري.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن ريال مدريد، والذي خرج من دور الـ 16 في كل من الموسمين الماضيين، لم يوقع أي صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت مساء أمس الاثنين.

واللاعبون الوحيدون الذين تمت إضافتهم إلى تشكيلة زين الدين زيدان، في نهاية الموسم هم مارتن أوديجارد وأندري لونين وألفارو أودريوزولا، والذين عادوا من إعارة إلى ريال سوسيداد وريال أوفييدو وبايرن ميونيخ على التوالي.

وفي حديثه لأحد البرنامج التلفزيونية الإسبانية، استشهد أغيري بعضو لم يذكر اسمه في الفريق، وكشف: "قال لي أحد اللاعبين إنه بما لديهم، لا يبدو أنهم يمتلكون ما يكفي للفوز بدوري أبطال أوروبا، وفي غرفة ملابس ريال مدريد، يأملون بشدة أن يتمكن هازارد من استعادة التألق".

وعانى هازارد (29 عاماً)، من فترة مخيبة للآمال من الإصابة في ريال مدريد منذ انضمامه من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في صيف 2019، وتعرض اللاعب الدولي البلجيكي لإصابة في العضلات في أواخر سبتمبر الماضي، ولم يلعب في الموسم الحالي حتى الآن، واقتصرت مشاركته على 22 مباراة فقط في الموسم الماضي، وكسر في الكاحل.

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