على خلفية قضية الاغتصاب .. كريستيانو مهدد بالاستدعاء إلى المحكمة مجددا

المصدر: البيان الإلكتروني

ستخضع عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا لتقييم "قدرتها العقلية"، وبعد ذلك قد يتم استدعاء مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو للإدلاء بشهادته في قضية "الاغتصاب الشهيرة".

وكتبت صحيفة ميرور البريطانية أن مايورغا البالغة من العمر 36 عاما ستخضع لتقييم "قدرتها العقلية" لتحديد ما إذا كانت قد فهمت شروط العقد وسداد مبلغ 375 ألف دولار مقابل الحفاظ على السرية لكي لا تناقش مايورغا جلسات المحكمة في وسائل الإعلام.

ويستند اتهام المرأة التي تدعي أن كريستيانو رونالدو اغتصبها على وجه التحديد إلى حقيقة أنها لم تفهم شروط العقد جيدا.

وقالت كاثرين إنها تقدمت ببلاغ لشرطة لاس فيغاس، لإثبات الواقعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو، الذي فضل تسوية الأمور بعيدا عن المحكمة، وانتهى الأمر بحصولها على 375 ألف دولار كتعويض.

وبعد اجتياز التقييم، ستمثل المرأة مرة أخرى أمام محكمة لاس فيغاس، وإذا تم تأكيد حالتها العقلية، فقد يتم استدعاء رونالدو البالغ 35 عاما مرة أخرى إلى جلسة مفتوحة للإدلاء بشهادته.

وتقدمت عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورغا في سبتمبر 2018 بشكوى في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، متهمة النجم البرتغالي باغتصابها ليلة الـ12 من يونيو 2009 في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس، قبل أن تتم تبرئته من التهمة في عام 2019.

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