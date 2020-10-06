تعرف على أهم الانتقالات الأوروبية بعد غلق "الميركاتو"

المصدر: أ ف ب

أبقت الأندية الأوروبية لكرة القدم على عقلانيتها مع ختام فترة انتقالات خيمت عليها تداعيات فيروس كورونا المستجد، برغم بعض الصفقات الجيدة لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا.

لكن بحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث الأعمال الاقتصادية، أنفقت أندية الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" 95% من مجموع ما صرفته البطولات الأوروبية الخمس الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت أمس الإثنين.

ألمانيا: تعاقد بايرن ميونيخ بطل الدوري في آخر ثمانية مواسم في مركز الظهير، مع الفرنسي بونا سار من مرسيليا لأربعة أعوام، فيما ذهب لاعب الوسط الفرنسي الآخر مايكل كويزانس في الاتجاه المعاكس على سبيل الإعارة.

وضم الفريق البافاري لاعب الوسط الدفاعي الإسباني مارك روكا من إسبانيول، ثم استقدم المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ الذي لم يمدد عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وعاد الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا (30 عاما) إلى القلعة الحمراء على سبيل الإعارة من يوفنتوس بطل إيطاليا.

لكن يبقى الانتقال الأهم في ألمانيا، قدوم الجناح الدولي لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 45 مليون يورو، فيما رحل هداف لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر إلى تشلسي الإنجليزي (53 مليون يورو) ولاعب الوسط الشاب كاي هافيرتس من باير ليفركوزن بالاتجاه عينه (79,5 مليون يورو).

إنجلترا: نجح إيفرتون، المتصدر المفاجأة للدوري الإنجليزي، بخمسة تعاقدات أوصلت صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز، ولاعب الوسط البرازيلي ألان، والفرنسيان عبدواللاي دوكوريه ونيلز نكونكو والمدافع بن غودفري إلى تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وجاء تشلسي بقلب الدفاع المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا (لاعب حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان) والظهير بن تشيلويل من ليستر سيتي.

وعززمانشستر سيتي صفوفه بالهولندي نايثن آكيه (44 مليون يورو)، وقلب الدفاع البرتغالي روبن دياش (23 عاما) مقابل 53 مليون يورو والجناح الإسباني اليافع فيران توريس.

أما حامل اللقب ليفربول، فتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا من بايرن ميونيخ والجناح البرتغالي ديوغو جوتا من ولفرهامبتون.

فيما تعاقد مانشستر يونايتد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام وجلب الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس من بورتو البرتغالي والجناح العاجي المراهق أماد تراوريه من أتالانتا الإيطالي، إضافة لخدمات الهداف الأوروغوياني المخضرم أدينسون كافاني (33 عاما) كلاعب حر بعد تخلي باريس جيرمان عنه.

وجلب أرسنال في اليوم الأخير لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الإسباني، متكفلا ببند جزائي بلغ 50 مليون يورو، فيما ذهب في الاتجاه المعاكس لاعب الوسط الأوروغوياني لوكاس توريرا على سبيل الإعارة.

إسبانيا: ضم أتلتيكو مدريد مهاجمه الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز من برشلونة.

وتخلى الفريق الكتالوني، عن لاعبي وسطه المخضرمين الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال، مقابل انضمام الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (20 عاما) من سبورتينغ براغا والظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست من أياكس أمستردام.

وترك ريال مدريد حامل اللقب أخيرا جناحه الويلزي غاريث بايل يعود إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، فيما باع خاميس إلى إيفرتون، وسيرخيو ريغيلون إلى توتنهام والمغربي أشرف حكيمي إلى إنتر الإيطالي.

وعاد المعار النروجي مارتن أوديغارد، فيما ترك الحارس البديل لوكا زيدان يذهب إلى رايو فايكانو من الدرجة الثانية.

إيطاليا: حظي يوفنتوس بطل الدوري في آخر تسعة مواسم على سبيل الاعارة بخدمات المهاجم الإسباني العائد ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد وفيديريكو كييزا من فيورنتينا.

أما إنتر، فضم المتعدد المراكز حكيمي، فيدال والمدافع الإيطالي المخضرم ماتيو دارميان.

وجدد نابولي الجنوبي تشكيلته مع 80 مليون يورو لضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهين (21 عاما) من ليل الفرنسي، كما استعار لاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو من تشلسي.

من جهته، مدد المهاجم السويدي العملاق زلاتان ابراهيموفيتش (39 عاما) إقامته مع ميلان، كما استعار الشاب الموهوب ساندرو تونالي (20 عاما) من بريشيا.

فرنسا: حظي باريس سان جيرمان بطل فرنسا ووصيف بطل أوروبا، بلاعب الوسط البرازيلي رافينيا القادم بعقد حر من برشلونة.

كما جلب الفريق المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين من إيفرتون الإنجليزي على سبيل الإعارة، ثم أعلن استعارة لاعب الوسط البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا (29 عاما) من بورتو.

ولتعويض رحيل كافاني، ثبّت سان جيرمان عقد الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وجاء بالظهير الإيطالي أليساندرو فلورنتسي من روما.

في المقابل، أعار ليون لاعب وسطه الشاب جيف رين أديلايد إلى نيس مع خيار شرائه بـ25 مليون يورو، فيما أبقى على لاعب وسطه المميز حسام عوار المطارد من أرسنال ويوفنتوس.

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