المغربي الإدريسي إلى إشبيلية

المصدر: (مدريد - أ ف ب)

انضم الجناح الدولي أسامة الإدريسي، إلى قائمة اللاعبين المغاربة في صفوف إشبيلية، ووقع عقداً مع النادي حتى عام 2025، قادماً من ألكمار الهولندي، وقدّرت تقارير صحافية، قيمة الصفقة بنحو 12 مليون يورو، ليصبح الإدريسي رابع مغربي في صفوف إشبيلية، بعد الحارس ياسين بونو، يوسف النصيري ومنير الحدادي . وبدأ الإدريسي، مشواره في أكاديمية نادي فينوورد بين 2012 و2015، وانتقل إلى ألكمار في 2018، وسجل له 8 أهداف في موسمه الأول، كما حمل ألوان المنتخب الهولندي في مختلف الفئات العمرية، قبل اختياره لتمثيل المنتخب المغربي في 2018.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز