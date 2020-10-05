تريزيغيه يوجه رسالة لصلاح بعد سقوط ليفربول بسباعية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه جناح نادي أستون فيلا، المصري محمود حسن "تريزيغيه"، رسالة لمواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد نهاية مباراة فريقيهما أمس الأحد، بفوز عريض لأستون فيلا بنتيجة 7-2.

وقال "تريزيغيه" في تصريحات صحفية بعد مباراة الفريقين لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز: "نتيجة كبيرة أمام فريق كبير، ولكننا خضنا المباراة بهدف الفوز من البداية.. لم أسجل لكن هذا لا يهم. هدفنا الأول هو الفوز، فلتفترض أنني سجلت ولم نفز؟".

وأتم الدولي المصري تصريحاته بالحديث عن مواطنه صلاح قائلا: "محمد أحرز اليوم (أمس الأحد) هدفين، وأتمنى له التوفيق دائما، وأن يقدم ليفربول مستوى وأداء مثل الموسم الماضي.

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